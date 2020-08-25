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Номер извещения
ГП020076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-82
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020076Дата и время вскрытия заявок Поставка детских новогодних подарковЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 13:0003.09.2020 13:0003.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020076Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков
Начальная цена
6 390 633,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Отсутствуют
Документация лота
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