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Номер извещения
32009391734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
Почтовый адрес
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Контактный телефон
+7 831 265-37-71 доб. 1776
Факс
--
Адрес электронной почты
ranichev@nokk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аничев Руслан Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиалаНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391734Дата и время вскрытия заявок Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиалаНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
08.09.2020 17:0008.09.2020 17:0008.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391734Подведение итогов не позднее Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиалаНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, погрузка, хранение угля каменного для нужд Семеновского филиала
Начальная цена
1 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, ДОМ 6, ЭТАЖ 6, ПОМ-Я № 1-31, 33
603006, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 36/2, ПОМЕЩЕНИЕ П 5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350.00000
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