Выполнение работ по установке узла расхода газа на газопроводе среднего давления, г. Пермь, Корсуньская ул., инв.№0600012790 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» согласно Плану капитальных вложений 2020 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009391731 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по установке узла расхода газа на газопроводе среднего давления, г. Пермь, Корсуньская ул., инв.№0600012790 для нужд Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» согласно Плану капитальных вложений 2020 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Юридический адрес 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43, Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 Контактный телефон +7 342 218-11-83 Факс +7 342 248-24-01 Адрес электронной почты zakupki@ugaz.ru Ф.И.О. контактного лица Газиев Артем Алексеевич Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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