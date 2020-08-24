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Номер извещения
ГП020051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-84
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Филипповский Геннадий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
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Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 09:00 GMT +324.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020051Дата и время окончания срока приема заявок Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участкаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 09:0024.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020051Дата и время вскрытия заявок Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участкаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 13:0021.09.2020 13:0021.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020051Подведение итогов не позднее Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участкаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 13:0021.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020051Подведение итогов не позднее Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участкаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексная переобработка и интерпретация сейсморазведочных работ 3Д и данных ГИС, создание единой геологической модели в пределах Южно-Русского лицензионного участка
Начальная цена
47 790 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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