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    Главная / Торги / Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек ООО «Ригла» Московского региона

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек ООО «Ригла» Московского региона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020048Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек ООО «Ригла» Московского региона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020048_second_parts_protocol.rtf

    ГП020048_second_parts_protocol__2_.rtf

    ТЗ_-_ТО_ККТ_Ригла_.docx

    Приложение_1.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 18:00 GMT +328.08.2020 18:0028.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020048Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020048Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020048Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/759800/name/5f900d99d80a45.45327211

    21.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/759946/name/5f901c0a0f8542.84641677

    21.10.2020

    Список документов для проверки юл

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена Фискального накопителя (ФН-1.1) Плановая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Замена аварийно вышедшего из строя Фискального накопителя (ФН)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Замена ТПГ (ТПУ)(без учета стоимости ТПГ) для Атол Fprint-22ПТК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Замена ТПГ (ТПУ) (отдельно отрезчик бумаги) , (с учетом стоимости ТПГ) для Атол Fprint-22ПТК (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Замена ТПГ (ТПУ) без учета стоимости ТПГ для Атол 77Ф с выездом в аптеку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Замена ТПГ (ТПУ) с учетом стоимости ТПГ для Атол 77Ф (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Замена системной платы, не подлежащей ремонту (без учета стоимости платы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Замена системной платы, не подлежащей ремонту с учетом стоимости платы) для Атол Fprint-22ПТК (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Замена системной платы, не подлежащей ремонту (восстановлению), (без учета стоимости платы) для Атол 77ф (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Замена системной платы, не подлежащей ремонту), (с учетом стоимости платы) для Атол 77ф (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Простой ремонт ККТ с выездом в аптеку АРМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Средний ремонт ККТ с выездом в аптеку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сложный ремонт с выездом в аптеку (капитальный ремонт ККТ или по согласованию) (без учета стоимости зап.частей)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Доставка ККМ в объект (с объекта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Обновление ККМ новой прошивкой с полными настройками, включая шаблон (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Обновление ККМ новой прошивкой с полными настройками, включая шаблон (удаленно)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Регистрация (перерегистраци я ККМ) (с выездом в аптеку)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Регистрация (перерегистраци я ККМ) удаленно"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Решение заявки удаленно (в т.ч. по телефону)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Выезд сотрудника АСЦ в ИФНС (по требованию ИФНС; по заявке Заказчика)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Выезд сотрудника АСЦ по ложному вызову в объект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Выезд по заявкам в выходные и праздничные дни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Снятие отчета из ФН по ККТ, закрытие архива ФН без замены ФН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Монтаж ККТ на рабочем месте кассира с настройкой в АРМ кассира, для новых АРМ с ККТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Написание технического заключения о невозможности или нецелесообразности ремонта, ремонт ДЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Замена отдельно отрезчика бумаги (без Термоголовки), (без учета стоимости ОБ) для ШТРИХ-М-01Ф/ Ритейл-01Ф в объекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ремонт денежного ящика с заменой замочка(с учетом стоимости замочка) в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Регистрация/перерегистрация ККТ он-лайн в офисе Заказчика (почасовая оплата)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Консультации по сложным вопросам применения ККТ*/за прецедент обращения/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Регистрация ККТ в ИФНС без участия Потребителя по доверенности - при неработоспособности ЛК ИФНС ККТ)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Снятие ККТ с учета в ИФНС Москвы без участия Потребителя - при неработоспособности ЛК ИФНС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Ответственное хранение ККТ"

    Кол-во: 1

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