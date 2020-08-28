Услуги по ремонту и техническому обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек ООО «Ригла» Московского региона

Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона

Дата и время окончания срока приема заявок

Услуги по ремонту, техническому и иному обслуживанию контрольно –кассовой техники аптек, входящих в торговую сеть ООО «Ригла» Московского региона

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Ригла Все закупки и тендеры Ригла

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Замена Фискального накопителя (ФН-1.1) Плановая" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Замена аварийно вышедшего из строя Фискального накопителя (ФН)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Замена ТПГ (ТПУ)(без учета стоимости ТПГ) для Атол Fprint-22ПТК" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Замена ТПГ (ТПУ) (отдельно отрезчик бумаги) , (с учетом стоимости ТПГ) для Атол Fprint-22ПТК (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Замена ТПГ (ТПУ) без учета стоимости ТПГ для Атол 77Ф с выездом в аптеку" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Замена ТПГ (ТПУ) с учетом стоимости ТПГ для Атол 77Ф (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 7" "Замена системной платы, не подлежащей ремонту (без учета стоимости платы)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Замена системной платы, не подлежащей ремонту с учетом стоимости платы) для Атол Fprint-22ПТК (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Замена системной платы, не подлежащей ремонту (восстановлению), (без учета стоимости платы) для Атол 77ф (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Замена системной платы, не подлежащей ремонту), (с учетом стоимости платы) для Атол 77ф (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Простой ремонт ККТ с выездом в аптеку АРМ" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Средний ремонт ККТ с выездом в аптеку" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Сложный ремонт с выездом в аптеку (капитальный ремонт ККТ или по согласованию) (без учета стоимости зап.частей)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Доставка ККМ в объект (с объекта)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Обновление ККМ новой прошивкой с полными настройками, включая шаблон (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 16" "Обновление ККМ новой прошивкой с полными настройками, включая шаблон (удаленно)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Регистрация (перерегистраци я ККМ) (с выездом в аптеку)." Кол-во: 1

"Позиция 18" "Регистрация (перерегистраци я ККМ) удаленно" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Решение заявки удаленно (в т.ч. по телефону)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Выезд сотрудника АСЦ в ИФНС (по требованию ИФНС; по заявке Заказчика)" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Выезд сотрудника АСЦ по ложному вызову в объект" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Выезд по заявкам в выходные и праздничные дни" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Снятие отчета из ФН по ККТ, закрытие архива ФН без замены ФН" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Монтаж ККТ на рабочем месте кассира с настройкой в АРМ кассира, для новых АРМ с ККТ" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Написание технического заключения о невозможности или нецелесообразности ремонта, ремонт ДЯ" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Замена отдельно отрезчика бумаги (без Термоголовки), (без учета стоимости ОБ) для ШТРИХ-М-01Ф/ Ритейл-01Ф в объекте" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Ремонт денежного ящика с заменой замочка(с учетом стоимости замочка) в" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Регистрация/перерегистрация ККТ он-лайн в офисе Заказчика (почасовая оплата)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Консультации по сложным вопросам применения ККТ*/за прецедент обращения/" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Регистрация ККТ в ИФНС без участия Потребителя по доверенности - при неработоспособности ЛК ИФНС ККТ)." Кол-во: 1

"Позиция 31" "Снятие ККТ с учета в ИФНС Москвы без участия Потребителя - при неработоспособности ЛК ИФНС" Кол-во: 1