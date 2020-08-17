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    Главная / Торги / Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 год

    Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:5917.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391598Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 годПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    10.08.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Извещение__90-2020_МИ.doc

    Документация_90-2020_МИ.docx

    Приложение_1_-_Проект_договора.docx

    Приложение_2_-Техническая_часть.docx

    Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Приложение_3_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Протокол_рассмотрения_и_подведения_итогов_90-2020_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391598Подведение итогов не позднее Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 годПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по привлечению специальной и строительной техники для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», включенных в План капитального ремонта на 2020 год

    Начальная цена

    648 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/712795/name/5f3b6517ade997.47051009

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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