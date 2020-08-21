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Номер извещения
ГП020031
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020031Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020031Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 14:0009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020031Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
Документация лота
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