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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)

    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020031Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    073-ЗП/20-211

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_текущий_ремонт._Общестроительные_работы_(2).pdf

    073-ЗП_Документация.doc

    Договор_СМР_типовой.DOCX

    Приложение_4._Разделительная_ведомость.pdf

    Приложение_5._Положение_ОТ_ОПО.pdf

    Приложение_2._Дефектные_ведомости_(2).pdf

    Приложение__3._Расчет_стоимости._Общестроительные_работы.xlsx

    073-ЗП_Итоговый_протокол_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    l.ilina@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Лина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 10:00 GMT +321.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020031Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020031Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2020 14:0009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020031Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020031Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723766/name/5f4dcaa60e0ab6.95707231

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту основных средств производственного назначения (общестроительные работы)"

    Кол-во:

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