Наименование процедуры Продажа имущества путем проведения открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Административное здание в г. Надым, назначение - нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., с движимым имуществом (локальная информационно-вычислительная сеть, пожарно-охранная сигнализация АБК, электроснабжение АБК (2-я нитка)). Продавцы: ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым».

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а

Номер извещения ГП020024

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м, инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041 (инв. №304567) Локальная информационно-вычислительная сеть (инв. №01046394) Пожарно-охранная сигнализация АБК (инв. №01047545) Электроснабжение АБК (2-я нитка) (инв. №01047546)

Начальная цена 27360000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 2280000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок