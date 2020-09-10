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Наименование процедуры
Продажа имущества путем проведения открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Административное здание в г. Надым, назначение - нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., с движимым имуществом (локальная информационно-вычислительная сеть, пожарно-охранная сигнализация АБК, электроснабжение АБК (2-я нитка)). Продавцы: ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым».
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а
Номер извещения
ГП020024
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Административное здание в г. Надым, назначение: нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м, инв. № 0010010276, лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер: 89-89-02 /041/ 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010 серия 89 АА № 029899, запись регистрации от 17.09.2010 № 89-89-02/041/ 2010-041 (инв. №304567) Локальная информационно-вычислительная сеть (инв. №01046394) Пожарно-охранная сигнализация АБК (инв. №01047545) Электроснабжение АБК (2-я нитка) (инв. №01047546)
Начальная цена
27360000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2280000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 14:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.09.2020 18:00
Дата и время проведения
14.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2287900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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