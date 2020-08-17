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    Главная / Торги / Поставка химреактивов

    Поставка химреактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 20:0017.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивовЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009391532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2098

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 14:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    №_2098.zip

    2._№_2098_(пр._подведения_итогов).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5279

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Февралева Мария Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391532Подведение итогов не позднее Поставка химреактивовЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов

    Начальная цена

    271 288,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717851/name/5f3f75a7dfaa47.66838516

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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