Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009391527 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Юридический адрес 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43, Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 Контактный телефон +7 342 218-11-83 Факс +7 342 248-24-01 Адрес электронной почты zakupki@ugaz.ru Ф.И.О. контактного лица Газиев Артем Алексеевич Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru