www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009391527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 08:00 GMT +320.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391527Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 годПермь
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 08:0020.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391527Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 годПермь
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391527Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 годПермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391527Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 годПермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию существующих помещений в «3-х этажном кирпичном здании лит. А производственный корпус г. Краснокамск инв. №400000003» под ЕЦПУ для нужд Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», согласно ИП 2020 год
Начальная цена
950 273,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.