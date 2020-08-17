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Номер извещения
ГП020033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
o.vorobey@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробей Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020033Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.Москва
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 14:0020.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020033Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.202020.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020033Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 0.4999
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