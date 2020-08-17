Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020033 Уникальный номер закупки Номер закупки 2081/СТГ-ТПС Наименование закупки Выполнение работ по разработке и утверждению проекта лесовосстановления или лесоразведения, сопровождение и выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, сдача-приемка в уполномоченных органах лесного хозяйства работ по лесовосстановлению или лесоразведению (Объект «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.1. Участок «Ленск - КС-1 «Салдыкельская») - общей площадью 0,4999га. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

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