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Номер извещения
32009391420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
текущий ремонт фасада и кровли стр.44
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
10.08.2020 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
Почтовый адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Контактный телефон
+7 495 672-29-97
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@projektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казьмин Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4.
Закупки и тендеры
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Текущий ремонт фасада и кровли стр.44
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 09:00 GMT +326.08.2020 09:0026.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391420Дата и время окончания срока приема заявок текущий ремонт фасада и кровли стр.44г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391420Дата окончания срока рассмотрения заявок текущий ремонт фасада и кровли стр.44г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4.
Дата и время проведения
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009391420Дата и время проведения текущий ремонт фасада и кровли стр.44г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4.
Подведение итогов не позднее
02.09.2020 10:0002.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391420Подведение итогов не позднее текущий ремонт фасада и кровли стр.44г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт фасада и кровли стр.44
Начальная цена
2 310 807,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Адрес местонахождения
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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