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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009391442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 223-14-49
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391442Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг подвижной радиотелефонной связиМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 10:0019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391442Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг подвижной радиотелефонной связиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Начальная цена
5 773 809,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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