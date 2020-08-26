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Номер извещения
ГП020013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
897/06.08.20/КО/Э Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
10.08.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:30 GMT +326.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020013Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроляСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 15:3026.08.2020 15:3026.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020013Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроляСалават
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 15:3028.09.2020 15:3028.09.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020013Подведение итогов не позднее Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроляСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на проведение визуально-измерительного контроля
Начальная цена
79 933,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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