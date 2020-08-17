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    Главная / Торги / Поставка питьевой бутилированной воды

    Поставка питьевой бутилированной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391405Дата и время окончания срока приема заявок поставка питьевой бутилированной воды644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009391405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка питьевой бутилированной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 14:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_3_ТЗ.docx

    Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_2__Формы.docx

    Протокол_подведения__итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Юридический адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Почтовый адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Контактный телефон

    +7 3812 35-25-37

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@magnit-tko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онкурова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой бутилированной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 20:5919.08.2020 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391405Подведение итогов не позднее поставка питьевой бутилированной воды644024, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 45, корп. 1, пом. 19

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой бутилированной воды

    Начальная цена

    1 910 728,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Адрес местонахождения

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713961/name/5f3cde53663b96.83391158

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 8789.00000

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