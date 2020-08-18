www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009391463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей дорожно-строительных машин и навесного оборудования для Филиалов АО «ГК» Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-84
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудницкий О. В.
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей ДСМ и навесного оборудования АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей ДСМ и навесного оборудования АО «ГК «Северавтодор» Сургут
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 08:0018.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391463Дата и время вскрытия заявок Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей ДСМ и навесного оборудования АО «ГК «Северавтодор» Сургут
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391463Подведение итогов не позднее Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей ДСМ и навесного оборудования АО «ГК «Северавтодор» Сургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грунт-эмалей двухкомпанентных, полиуретановых для антикоррозийной защиты наружных поверхностей ДСМ и навесного оборудования АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
4 440 680,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 7769.67000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.