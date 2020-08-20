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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс.

    Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:0020.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391409Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.г. КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391409

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-01/2020

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    10.08.2020 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_КО-01_2020.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Юридический адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Почтовый адрес

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Контактный телефон

    +7 3842 36-93-11

    Факс

    +7 3842 75-62-47

    Адрес электронной почты

    gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гостева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391409Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.г. Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.

    Начальная цена

    12 704 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    211 740,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    211 740,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721685/name/5f476530267ef1.69840325

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 183.00000

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