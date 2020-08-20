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Номер извещения
32009391409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
Почтовый адрес
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
Контактный телефон
+7 3842 36-93-11
Факс
+7 3842 75-62-47
Адрес электронной почты
gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гостева Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Кемерово
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Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391409Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.г. Кемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области-Кузбасса.
Начальная цена
12 704 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
211 740,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ
Адрес местонахождения
650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 183.00000
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