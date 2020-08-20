Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009391409 Уникальный номер закупки Номер закупки КО-01/2020 Наименование закупки Выполнение кадастровых (землеустроительных) работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении объектов газораспределительной системы, оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов, расположенных на территории города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕМЕРОВОГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО КЕМЕРОВОГОРГАЗ Юридический адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Почтовый адрес 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Красноармейская, 80 Контактный телефон +7 3842 36-93-11 Факс +7 3842 75-62-47 Адрес электронной почты gostevaee@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Гостева Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений г. Кемерово Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru