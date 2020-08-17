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Номер извещения
ГП020005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, на оказание услуг по обеспечению и обслуживанию СИЗ работников ПАО «Газпром нефть» и ДО для ООО «Газпромнефть-Снабжение» 2020-2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8194
Адрес электронной почты
Bronnikova.AV@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бронникова Алевтина Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг по обеспечению и обслуживанию СИЗ работников ПАО "Газпром нефть" и
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 13:00 GMT +317.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020005Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг по обеспечению и обслуживанию СИЗ работников ПАО "Газпром нефть" иТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Открытый конкурентный отбор организации на оказание услуг по обеспечению и обслуживанию СИЗ работников ПАО "Газпром нефть" и
Официальный сайт, на котором размещена документация
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