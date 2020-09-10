Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры реализуются 3 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 3: 1-комнатная квартира, расположенная по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Карла Либкнехта, д. 2 кв. 21, на 3-м этаже 5-этажного кирпичного жилого дома 1982 года постройки общей площадью 28,8 кв.м. Правоустанавливающий документ: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.06.2017 (кадастровый № 37:25:040508:327)

Лот 1