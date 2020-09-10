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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры реализуются 3 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 3: 1-комнатная квартира, расположенная по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Карла Либкнехта, д. 2 кв. 21, на 3-м этаже 5-этажного кирпичного жилого дома 1982 года постройки общей площадью 28,8 кв.м. Правоустанавливающий документ: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.06.2017 (кадастровый № 37:25:040508:327)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Карла Либкнехта, д. 2 кв. 21
Номер извещения
ГП020009
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 3 1-комнатная квартира, расположенная по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Карла Либкнехта, д. 2 кв. 21, на 3-м этаже 5-этажного кирпичного жилого дома 1982 года постройки общей площадью 28,8 кв.м. Правоустанавливающий документ: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.06.2017 (кадастровый № 37:25:040508:327).
Начальная цена
480211.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
48000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 14:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.09.2020 18:00
Дата и время проведения
14.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
55900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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