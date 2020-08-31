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Номер извещения
32009391858
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
10.08.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
Почтовый адрес
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Контактный телефон
843231-89-00
Факс
Адрес электронной почты
ogz135@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назмиева Луиза Равилевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 08:00 GMT +331.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391858Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2020 23:5903.09.2020 23:5903.09.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391858Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"Казань
Дата и время проведения
07.09.2020 09:3007.09.2020 09:3007.09.2020 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 32009391858Дата и время проведения Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"Казань
Подведение итогов не позднее
08.09.2020 23:5908.09.2020 23:5908.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391858Подведение итогов не позднее Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматизированных рабочих мест для нужд НХТИ ФГБОУ ВО "КНИТУ"
Начальная цена
2 564 642,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КНИТУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ
Адрес местонахождения
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 1.00000
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