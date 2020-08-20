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Номер извещения
32009391336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗИП для автономных источников питания Caterpillar (п.397)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
10.08.2020 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-17-04
Адрес электронной почты
Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столбова Марина Владимировна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Поставка ЗИП для автономных источников питания Caterpillar
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 15:30 GMT +320.08.2020 15:3020.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для автономных источников питания Caterpillar Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка ЗИП для автономных источников питания Caterpillar
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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