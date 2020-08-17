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Номер извещения
32009391345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт входной группы Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 14:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+7 347 246-55-33 доб. 30107
Факс
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Адрес электронной почты
yu.raykova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
РАЙКОВА Ю. А.
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт входной группы Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.202018.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391345Подведение итогов не позднее Текущий ремонт входной группы Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 3г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт входной группы Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 3
Начальная цена
372 286,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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