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Номер извещения
32009391305
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, дом 61»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 14:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Почтовый адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
--
Адрес электронной почты
grigoreva.k@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по капитальному ремонту помещений г. Салават, ул. Островского, дом 61
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту помещений г. Салават, ул. Островского, дом 61
Начальная цена
529 446,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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