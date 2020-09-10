Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры реализуются 3 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 2: 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 1, кв. 171, на 12-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1995 года постройки общей площадью 54,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АВ 695326 от 01.08.2005

Лот 1