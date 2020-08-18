Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка специальной одежды

    Поставка специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391239Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одеждыУфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009391239

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 14:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_(Форма_1).xlsx

    Ценовое_предложение_(Форма_6).xlsx

    Извещение_303-2020-08.docx

    Документация_303-2020-08.docx

    Приложение_1_-_Проект_договора_(по_заявкам).docx

    Приложение_2_-_ТЗ_303-2020-08.zip

    Итоговый_протокол_303-2020-08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391239Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды

    Начальная цена

    19 503 780,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718240/name/5f3fa7579f99e2.35184747

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство одежды"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить