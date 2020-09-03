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    Главная / Торги / Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург

    Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    ГП008998_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2610

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.filina@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2020 16:00 GMT +303.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008998Дата и время вскрытия заявок Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2020 16:3011.09.2020 16:3011.09.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008998Подведение итогов не позднее Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 16:3011.09.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008998Подведение итогов не позднее Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    10.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734960/name/5f6360e331d7a1.06429602

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург "

    Кол-во: 1

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