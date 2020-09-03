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Номер извещения
ГП008998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2610
Факс
--
Адрес электронной почты
n.filina@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филина Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 16:00 GMT +303.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008998Дата и время вскрытия заявок Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 16:3011.09.2020 16:3011.09.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008998Подведение итогов не позднее Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка широкоформатного сканера для нужд офиса АО "СТНГ" в г. Санкт-Петербург
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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