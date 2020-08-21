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Номер извещения
ГП020016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-52-95
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разгуляев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020016Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 13:1526.08.2020 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020016Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторов для нужд КБ «Арматура».
Начальная цена
300 265,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 195
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