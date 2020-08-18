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Номер извещения
ГП008993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексный ремонт электрооборудования подъемных сооружений для филиала "Югра" "Газпромнефть-Снабжение" в 2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 34643 4-95-42
Адрес электронной почты
uzuir_gpn-s@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Марина Константиновна
Место рассмотрения заявок
Мегион
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Выполнение работ по комплексному ремонту электрооборудования подъемных сооружений для филиала «Югра» «Газпро
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 12:45 GMT +318.08.2020 12:4518.08.2020 12:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008993Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексному ремонту электрооборудования подъемных сооружений для филиала «Югра» «ГазпроМегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по комплексному ремонту электрооборудования подъемных сооружений для филиала «Югра» «Газпро
Официальный сайт, на котором размещена документация
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