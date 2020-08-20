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    Главная / Торги / КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391252Дата и время окончания срока приема заявок КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-034-ПП-20

    Наименование закупки

    КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6._ГЛБ.docx

    1._Информационная_карта_КО-034-ПП-20.docx

    5._Приложение_№4_к_ЗД_-_Критерии_оценки.xls

    3._Приложение_№2_к_ЗД_-_Проект_договора.doc

    2._Приложение_№1_к_ЗД-Техническое_задание.doc

    4._Приложение_№3_к_ЗД-Формы_подачи_предложений.doc

    Протокол_о_результатах.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 07:00 GMT +320.08.2020 07:0020.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391252Дата и время окончания срока приема заявок КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391252Подведение итогов не позднее КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391252Подведение итогов не позднее КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО-034-ПП-20 На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    736 303,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726690/name/5f5208819391a3.55291464

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На проведение поставки, демонтажа и монтажа кондиционера для нужд ООО «Тюмень Водоканал»"

    Кол-во: 1.00000

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