Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства: «Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009391310 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства: «Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ Юридический адрес 121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41, Почтовый адрес 121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41 Контактный телефон +7 495 276-29-89 Факс +7 495 276-29-89 Адрес электронной почты opkp@almaz-anteystroy.ru Ф.И.О. контактного лица Солодков Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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