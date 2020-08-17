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Номер извещения
32009391310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства: «Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства "Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.08.202019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391310Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства "Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород"Москва
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 15:0021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391310Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства "Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391310Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства "Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ по системе силового электрооборудования и заземления в корпусе №№ 30,31 на объекте строительства "Машиностроительный завод в г. Нижний Новгород"
Начальная цена
1 315 926,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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