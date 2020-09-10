Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры реализуются 3 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 1 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 150, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 54,0 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046256 от 07.11.2006

Лот 1