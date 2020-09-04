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    Главная / Торги / Поставка электротележки самосвал

    Поставка электротележки самосвал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.09.2020 09:0004.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009391110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротележки самосвал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    10.08.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    А-308_КБХА_извещение_поставка_электротележки_самосвал_(ред._2).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротележки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.09.2020 09:00 GMT +304.09.2020 09:0004.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.09.2020 14:0008.09.2020 14:0008.09.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009391110Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата и время проведения

    11.09.2020 10:0011.09.2020 10:0011.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009391110Дата и время проведения Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 14:0014.09.2020 14:0014.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391110Подведение итогов не позднее Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 14:0014.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391110Подведение итогов не позднее Поставка электротележкиг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротележки

    Начальная цена

    1 024 512,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электротележка"

    Кол-во: 1.00000

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