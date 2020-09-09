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Наименование процедуры
Аукцион на повышение по продаже оборудования и уступки прав требований: (заключение договора цессии) задолженности в отношении должников ООО «Юнэрго Сервис», ООО «УК «ИНВОТЕК Инжиниринг», Багурова В.В. в полном объеме. Собственник имущества: ООО «Газтехлизинг»"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Новый Уренгой
Номер извещения
ГП020001
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Оборудование и уступка прав требований: (заключение договора цессии) задолженности в отношении должников ООО «Юнэрго Сервис», ООО «УК «ИНВОТЕК Инжиниринг», Багурова В.В. в полном объеме.
Начальная цена
300000000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 14:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2020 18:00
Дата и время проведения
11.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением и документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Мирошниченко Николай Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
n.miroshnichenko@gaztechleasing.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 663-88-77 доб. 335
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой, улица Комсомольская, дом 5д, ЭТ/КОМ 3/3-11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением и документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением и документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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