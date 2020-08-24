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Наименование процедуры
право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Курортный район, г. Сестрорецк, Федотовская дорожка, дом 9
Номер извещения
ГП008989
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРСЕНАЛ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ
Предмет договора
право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости
Начальная цена
12100000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 13:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.08.2020 12:00
Дата и время проведения
27.08.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
земельный участок и расположенного на нем объект недвижимости
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРСЕНАЛ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ
Юридический адрес
195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н
Контактный телефон
8125423806
Адрес электронной почты
ms.kryuchkova@kbarsenal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крючкова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н
Контактное лицо продавца/инициатора
Контанистов Олег Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@kbarsenal.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 542-38-06
Адрес местонахождения продавца/инициатора
195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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