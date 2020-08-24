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    Главная / Торги / право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости

    право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:0024.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008989Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19НПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Курортный район, г. Сестрорецк, Федотовская дорожка, дом 9

    Номер извещения

    ГП008989

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРСЕНАЛ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ

    Предмет договора

    право заключения договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости

    Начальная цена

    12100000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    10-08-2020 13:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.08.2020 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион_документация_купли-продажи.docx

    протокол_продажа.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    земельный участок и расположенного на нем объект недвижимости

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРСЕНАЛ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ

    Юридический адрес

    195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н

    Контактный телефон

    8125423806

    Адрес электронной почты

    ms.kryuchkova@kbarsenal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крючкова Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, лит. М, пом. 19Н

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контанистов Олег Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@kbarsenal.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 542-38-06

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КОМСОМОЛА, ДОМ 1-3, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩЕНИЕ 19-Н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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