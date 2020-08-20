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Номер извещения
32009391025
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Контактный телефон
+7 861 279-33-72
Факс
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Адрес электронной почты
V.Ahmedov@gazpromgk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрушенко Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деталей соединительных (Сгоны, резьбы, контргайки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 11:59 GMT +320.08.2020 11:5920.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных (Сгоны, резьбы, контргайки)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 12:0020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009391025Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей соединительных (Сгоны, резьбы, контргайки)Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей соединительных (Сгоны, резьбы, контргайки)
Начальная цена
594 051,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
Адрес местонахождения
350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,
г. Краснодар, ул. Строителей, 23
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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