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Номер извещения
ГП008985
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
10956 «Услуги противофонтанных военизированных частей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-90-10
Адрес электронной почты
gpn-yamal-uoz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Ю.А.
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Услуги противофонтанных военизированных частей
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 12:00 GMT +325.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008985Дата и время окончания срока приема заявок Услуги противофонтанных военизированных частейТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги противофонтанных военизированных частей
Официальный сайт, на котором размещена документация
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