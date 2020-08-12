www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции БКНС 120
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 937 366-37-33
Факс
{}
Адрес электронной почты
Sarycheva.NV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Наталья Валентиновна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция БКНС 120 После проведения аукциона заключения договора с АО АК ОЗНА.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 12:00 GMT +312.08.2020 12:0012.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008986Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция БКНС 120 После проведения аукциона заключения договора с АО АК ОЗНА.город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008986Подведение итогов не позднее Кабельная продукция БКНС 120 После проведения аукциона заключения договора с АО АК ОЗНА.город Октябрьский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция БКНС 120 После проведения аукциона заключения договора с АО АК ОЗНА.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 400
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.