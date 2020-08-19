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Номер извещения
32009392134
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку повысительной насосной станции в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" (ООО «Тюмень Водоканал»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.tyurin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюрин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы ВНС на объект: «Строительство ВНС» с. Ембаево
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 14:00 GMT +319.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы ВНС на объект: «Строительство ВНС» с. ЕмбаевоМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 23:0031.08.2020 23:0031.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392134Подведение итогов не позднее Поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы ВНС на объект: «Строительство ВНС» с. ЕмбаевоМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы ВНС на объект: «Строительство ВНС» с. Ембаево
Начальная цена
5 645 966,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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