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Номер извещения
32009391102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определение исполнителя для оказания услуг по обслуживанию опасных производственных объектов ООО «Газпром газораспределение Томск» профессиональным аварийно-спасательным формированием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
10.08.2020 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3822 90-22-40
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Душкина Маргарита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Томск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов ООО «Газпром газораспределение Томск» профессиональным аварийно-спасательным формированием
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391102Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов ООО «Газпром газораспределение Томск» профессиональным аварийно-спасательным формированиемг. Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов ООО «Газпром газораспределение Томск» профессиональным аварийно-спасательным формированием
Начальная цена
240 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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