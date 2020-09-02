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Номер извещения
ГП008983
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
83/10.08.20/АС/КО/Э Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
10.08.2020 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 15:30 GMT +302.09.2020 15:3002.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов Салават
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 15:3002.09.2020 15:3002.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008983Дата и время вскрытия заявок Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов Салават
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008983Подведение итогов не позднее Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катализатора процесса сгорания несконденсированных паров и газов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
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