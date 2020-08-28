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    Главная / Торги / Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390857Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009390857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    185

    Наименование закупки

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    10.08.2020 12:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    185.7z

    Протокол_185.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390857Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2020 13:00GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390857Дата и время вскрытия заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009390857Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2020 15:0011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390857Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390857Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

    Начальная цена

    3 428 816,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726358/name/5f51d6bed11cd5.11311060

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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