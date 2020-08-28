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Номер извещения
32009390857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
10.08.2020 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
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Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 13:00 GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390857Дата и время окончания срока приема заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 13:00GMT +328.08.2020 13:0028.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390857Дата и время вскрытия заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009390857Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 15:0011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390857Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390857Подведение итогов не позднее Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18; Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3
Начальная цена
3 428 816,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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