Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009390857 Уникальный номер закупки Номер закупки 185 Наименование закупки Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150мм в районе жилого дома по ул. Монастырская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 18, сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-220 мм по ул. Юнг Прикамья до границы земельного участка объекта по ул. Юнг Прикамья, 3 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского,28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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