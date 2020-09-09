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Номер извещения
ГП020007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО «ГЭС розница»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 812 677-09-77 доб. 3391
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
a.osipova@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осипова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, РСО-Алания и Республики Калмыкия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2020 12:00 GMT +309.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, РСО-Алания и Республики КалмыкияРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2020 12:0009.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020007Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, РСО-Алания и Республики КалмыкияРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020007Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, РСО-Алания и Республики КалмыкияРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, РСО-Алания и Республики Калмыкия
Начальная цена
2 294 577,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2020 12:00 GMT +309.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областейРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2020 12:0009.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020007Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областейРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020007Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областейРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей
Начальная цена
1 599 182,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Брянской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2020 12:00 GMT +309.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Брянской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областейРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2020 12:0009.09.2020 12:0009.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020007Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Брянской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областейРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.09.202025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020007Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Брянской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областейРостов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного и торгового оборудования для АЗС ООО ГЭС розница» Брянской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областей
Начальная цена
1 134 770,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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