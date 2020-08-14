после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.