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Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП008964
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 20 тн., выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
16000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 12:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.08.2020 09:00
Дата и время проведения
14.08.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Козкин Василий Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
kozkin@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
912-67-77641
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте kozkin@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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