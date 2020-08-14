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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008964Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 20 тн., выставление засора не предусмотрено.ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП008964

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №1 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 20 тн., выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    16000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    10-08-2020 12:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.08.2020 09:00

    Дата и время проведения

    14.08.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    65_Извещение_продажа_лом__Б8.doc

    Перечень документов для участия

    ГП008964_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Козкин Василий Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    kozkin@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    912-67-77641

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте kozkin@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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