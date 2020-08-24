www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.08.2020 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97
Факс
{}
Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 18:00 GMT +324.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008968Дата и время окончания срока приема заявок Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008968Подведение итогов не позднее Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.