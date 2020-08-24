Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Ригла Все закупки и тендеры Ригла

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Подписка уровня CheckPoint Collaborative Enterprise Support Standard сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Подписка на обновление ПО Check Point SmartEvent and SmartReporter for 5 gateways (Smart-1 & open server) 1 year сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Подписка на обновление ПО Check Point 1 virtual core license for vSEC Gateway for VE with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Number of Seats: 12 service for 1 year сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Ключ активации технической поддержки продуктов Check Point (Россия и СНГ) сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla" Кол-во: 1