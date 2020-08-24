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    Главная / Торги / Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

    Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008968Дата и время окончания срока приема заявок Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.08.2020 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Check_Point.docx

    ГП008968_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 18:00 GMT +324.08.2020 18:0024.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008968Дата и время окончания срока приема заявок Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008968Подведение итогов не позднее Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008968Подведение итогов не позднее Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети РиглаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продление подписок решений Сheck Point для аптечной сети Ригла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Список документов для проверки юридического лица

    20.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727442/name/5f55f55ddced37.96009819

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подписка уровня CheckPoint Collaborative Enterprise Support Standard сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подписка на обновление ПО Check Point SmartEvent and SmartReporter for 5 gateways (Smart-1 & open server) 1 year сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подписка на обновление ПО Check Point 1 virtual core license for vSEC Gateway for VE with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Number of Seats: 12 service for 1 year сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ключ активации технической поддержки продуктов Check Point (Россия и СНГ) сроком до 18 Октября 2021 г. Account ID 7982818 Rigla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Работы по обновлению и миграция существующих решений на новую версию ПО checkpoint gaia 80.40 (ПО развернуто на vmware)."

    Кол-во: 1

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