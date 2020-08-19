выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП008973 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН

Все закупки и тендеры ЕНИГЮН Юридический адрес 109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1 Почтовый адрес 109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1 Контактный телефон +7 977 730-81-42 Факс {} Адрес электронной почты anna.hubaeva@yenigun.com.tr Ф.И.О. контактного лица Хубаева Анна Не Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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