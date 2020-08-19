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    Главная / Торги / выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

    выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008973Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    10.08.2020 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_7_БГ_исполнения_договора.doc

    Приложение_10_Инструкция_об_организации_пропускного_и_внутриобъектового_режима.pdf

    КП_НВК.xlsx

    ТЗ_устройство_временных_сетей_водоснабжения_и_вдоотведения.PDF

    Документация.doc

    Комплект_НВК_1_Ревизия_2_29.07.20_4.0.pdf

    Комплект_НВК_2_ревизия_1__27.07.20_4.0п.pdf

    5_Опыт_выполнения_работ.docx

    Документы_для_тендера.docx

    Договор.docx

    Приложение_6_БГ_на_возврат_аванса.doc

    Приложение_4_ФОРМА_ЕЖЕМЕСЯЧНОГО_ОТЧЕТА.doc

    Приложение_5_Акт_приема-передачи_площадки.docx

    Приложение_8_БГ_на_гарантийный_период.doc

    Приложение_11_Требования_к_ОТ__ТБ_и_экологии.docx

    Типовая_форма_Согл_о_Конфиденциальности.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Юридический адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Почтовый адрес

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Контактный телефон

    +7 977 730-81-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    anna.hubaeva@yenigun.com.tr

    Ф.И.О. контактного лица

    Хубаева Анна Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008973Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 10:0019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008973Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008973Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008973Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения на строительной площадке объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово кадастровый номер земельного участка 50:26:0130521:5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100%

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕНИГЮН
    Все закупки и тендеры ЕНИГЮН

    Адрес местонахождения

    109518, Российская Федерация, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 21, стр. 1, пом. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы по устройству временных сетей водоснабжения и водоотведения"

    Кол-во:

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