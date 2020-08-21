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Номер извещения
32009390663
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы строительно-монтажные газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-48-34
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
titanov@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титанов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Работы строительно-монтажные газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390663Дата и время окончания срока приема заявок Работы строительно-монтажные газопроводаНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 09:0121.08.2020 09:0121.08.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390663Дата и время вскрытия заявок Работы строительно-монтажные газопроводаНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 23:5928.08.2020 23:5928.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390663Подведение итогов не позднее Работы строительно-монтажные газопроводаНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы строительно-монтажные газопровода
Начальная цена
13 838 641,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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