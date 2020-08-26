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Номер извещения
ГП008961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Контактный телефон
+7 863 303-11-00 доб. 2854
Факс
+7 86361 9-20-35
Адрес электронной почты
n.levchenko@retail.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левченко Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008961Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008961Дата и время вскрытия заявок Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17Ростов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 18:0018.09.2020 18:0018.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008961Подведение итогов не позднее Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.09.202018.09.2020 18:0018.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008961Подведение итогов не позднее Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение (оказание) работ (услуг) по реконструкции АЗС № 325, расположенной по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Батайская, 17
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГНП сеть»
Все закупки и тендеры «ГНП сеть»
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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