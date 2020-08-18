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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009390537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельно-проводниковая продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Контактный телефон
+385 69 681 033
Факс
+7 343 367-30-10
Адрес электронной почты
veu@svoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Виноградова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390537Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 13:0031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390537Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
24 516,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700.00000
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