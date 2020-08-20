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Номер извещения
32009391260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
10.08.2020 14:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5219
Факс
--
Адрес электронной почты
MatancevaEA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матанцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 15:3031.08.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391260Подведение итогов не позднее Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020
Начальная цена
28 515 380,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
475 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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