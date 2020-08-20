Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009391260 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5219 Факс -- Адрес электронной почты MatancevaEA@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Матанцева Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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