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    Главная / Торги / Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

    Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009391260Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009391260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    10.08.2020 14:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_426.zip

    Протокол_по_подведению_итогов_426.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5219

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MatancevaEA@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матанцева Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 15:3031.08.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009391260Подведение итогов не позднее Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по - проектированию (выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную), - строительству тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, в целях освобождения от инженерных объектов и сетей земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Мартынова, участок 1, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге; - пусконаладочные работы Объекта 426/78/2020

    Начальная цена

    28 515 380,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    475 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726034/name/5f50d5fdb37ce7.45973918

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

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