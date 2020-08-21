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Номер извещения
32009390493
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств электрохимической защиты для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Ржеве
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
10.08.2020 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
Почтовый адрес
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
Контактный телефон
+7 4822 52-65-81
Факс
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Адрес электронной почты
naumova@togas.tvcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Татьяна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Средства электрохимической защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 09:59 GMT +321.08.2020 09:5921.08.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390493Дата и время окончания срока приема заявок Средства электрохимической защитыТверь
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390493Дата и время вскрытия заявок Средства электрохимической защитыТверь
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390493Подведение итогов не позднее Средства электрохимической защитыТверь
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства электрохимической защиты
Начальная цена
49 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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